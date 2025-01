Paar tot aufgefunden: Erschütternde neue Erkenntnisse zur Todesursache!

Vietnam - Ein frisch verlobtes Paar wurde unter mysteriösen Umständen tot in einem Hotel in Vietnam aufgefunden – nun sind neue Details zur Todesursache ans Licht gekommen!

Das Paar war erst im Februar 2024 nach Vietnam gezogen. © Bildmontage: Facebook/Screenshot/Greta Otteson

Wie Daily Mail berichtet, sollten die Feiertage für Greta Marie Otteson (†33) und Arno Els Quinton (†36) ein wunderschönes Erlebnis werden – doch sie nahmen stattdessen eine tragische Wendung

Das Paar, das seit Februar 2024 in Vietnam lebte, wollte sich die Weihnachtstage mit einem leckeren Abendessen und ein paar Getränken versüßen.

Am 24. Dezember entschieden sie sich in einem Restaurant für zwei Flaschen "hausgemachten" Limoncello – ein Genuss, der ihnen nach aktuellem Ermittlungsstand wohl zum Verhängnis wurde.

Denn der Alkohol entpuppte sich als tödliche Falle: Am zweiten Weihnachtsfeiertag wurden die beiden leblos in ihrer Unterkunft aufgefunden. Zunächst war die Ursache unklar, doch jetzt hat die Polizei bestätigt, dass das Paar an einer Methanolvergiftung starb.

Der Zitronenlikör, den sie getrunken hatten, war offenbar gepanscht, was schließlich zu der fatalen Vergiftung führte.