Tragisches Unglück vor Hawaii: Surfer (†39) stirbt bei Hai-Attacke!

Vor Hawaii ist ein Surfer bei einem Hai-Angriff ums Leben gekommen. (Symbolbild) © Brian Bielmann/AFP/dpa

Der tödliche Angriff ereignete sich bereits am Samstagmorgen in der Paia Bay, einem bei Surfern und anderen Wassersportlern beliebten Strandabschnitt auf der Hawaii-Insel Maui.

Wie unter anderem die Daily Mail berichtete, trafen Rettungskräfte am späten Vormittag am Unfallort ein und brachten den verletzten Surfer mit einem Jetski an Land, wo sie ihn sofort medizinisch versorgten.

"Die Ersthelfer führten lebensrettende Maßnahmen durch, bis Sanitäter eintrafen, um den Mann zur weiteren Behandlung in eine Klinik zu transportieren", erklärte ein Sprecher der Polizei.

Doch die Ärzte konnten Carters Leben nicht mehr retten: Am frühen Samstagabend sei der 39-Jährige aus Haiku, einer kleinen Gemeinde im Norden Mauis, im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen.

Kurz nach dem tragischen Unglück wurden am Unfallort mehrere Warnschilder aufgestellt, auch zwei weitere Strandabschnitte in der Nähe blieben zunächst geschlossen.

Dem Bericht zufolge handelt es sich um den achten Hai-Angriff vor Hawaii im Jahr 2023. Es war der einzige Vorfall, der tödlich ausging.