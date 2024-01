Trolle sagen, sie solle ihre Kurven verdecken: Plus-Size-Model wehrt sich

Amber Baldwyn (24) widersetzt sich ihren Kritikern und zeigt, was sie zu bieten hat. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/amberbaldwyn

Jahrelang hat Amber ihre Kurven versteckt und sich für ihren Körper geschämt. Seit die US-Amerikanerin auf TikTok und Instagram aktiv ist, fühlt sie sich selbstbewusster denn je - und mittlerweile verdient sie als Plus-Size-Model und Content Creator ihr Geld.

Auf Instagram folgen ihr tausende User, auf TikTok hat sie sogar 34.400 Follower - Tendenz steigend. Trotz wachsender Fangemeinschaft gibt es immer wieder Online-Trolle, die auf viele ihrer Bilder und Videos negativ oder sogar respektlos reagieren. Während sich die 24-Jährige gern in hautengen Leggings oder auch mal freizügigen Dessous präsentiert, kritisieren Cyber-Mobber ihre Figur.

In einem Video auf TikTok ist zu sehen, wie Amber auf den Kommentar: "Warum ziehst du dich so an, wenn du so eine Kleidergröße hast. Bedeck dich gefälligst" reagiert. Statt sich unterkriegen zu lassen, tänzelt sie stolz in einem bauchfreien Outfit umher und entgegnet: "Nein, danke."

Der Clip erhielt satte 21.700 Aufrufe.