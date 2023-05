Erdogan verfehlt knapp die Mehrheit in der Türkei: Wann findet die Stichwahl statt?

Istanbul - Die Präsidentenwahl in der Türkei geht in eine zweite Runde. Weder Amtsinhaber Erdogan noch sein Herausforderer Kilicdaroglu erreichen nach vorläufigem Endergebnis 50 Prozent der Stimmen - sie müssen sich in zwei Wochen einer Stichwahl stellen.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan (69) verfehlte bei der Wahl am gestrigen Sonntag die Mehrheit. © Emrah Gurel/AP/dpa

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan (69) muss in die Stichwahl. Erdogan verfehlte in der ersten Runde der Präsidentenwahl die absolute Mehrheit, wie die Wahlbehörde am heutigen Montag in Ankara mitteilte.

Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu (74) lag nach dem vorläufigen Endergebnis knapp hinter ihm, womit keiner der beiden Bewerber mehr als 50 Prozent der Stimmen erhielt und es am kommenden 28. Mai eine Stichwahl geben wird.

Nach Angaben der Wahlbehörde entfielen auf Erdogan 49,51 Prozent der Stimmen, Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu kam auf 44,88 Prozent. Auf dem weit abgeschlagen dritten Platz landete Sinan Ogan (5,17 Prozent) von der ultranationalistischen Ata-Allianz.

Das Ergebnis für die gleichzeitig abgehaltene Parlamentswahl lag zunächst nicht vor. Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete, laut Wahlbehörde habe die Wahlbeteiligung im Inland bei vorläufig 88,92 Prozent und im Ausland bei 52,69 gelegen.

Wegen der zu erwartenden innen- und außenpolitischen Auswirkungen galt die Wahl in der Türkei als eine der weltweit wichtigsten in diesem Jahr. Der 69 Jahre alte Erdogan ist seit 20 Jahren an der Macht. Umfragen hatten ein knappes Rennen vorausgesagt.

Der Präsident hat seit der Einführung eines Präsidialsystems 2018 weitreichende Befugnisse und regierte in der Regel an den 600 Parlamentariern vorbei.