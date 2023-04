Über 14.000 Festnahmen, mehr als 200 Tonnen Kokain: Schwerer Schlag gegen organisiertes Verbrechen!

Foz do Iguaçu - In einer Megaoperationen gehen Einsatzkräfte in Mittel- und Südamerika gegen Gangs und Kartelle vor. Die Bilanz kann sich sehen lassen: über 14.000 Festnahmen, mehr als 8000 beschlagnahmte Waffen und sichergestelltes Rauschgift im Wert von 5,7 Milliarden Dollar.