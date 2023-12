10-Jähriger wegen öffentlichen Pinkelns verhaftet - und verurteilt!

Ein vorbeifahrender Polizist entdeckte das Kind, hielt an und ging zunächst in das Geschäft, um Quantavious' Mutter zu suchen. Diese ging anschließend mit dem Beamten heraus und ermahnte ihr Kind.

Weil sie einen Termin hatte, ließ LaTonya Eason ihren Sohn Quantavious für einige Minuten im Auto warten. Als dieser jedoch unbedingt aufs Klo musste und keine öffentliche Toilette finden konnte, urinierte er kurzerhand in eine Ecke des Parkplatzes in der Nähe des Autos seiner Mutter.

Gemeinsam mit einem Anwalt (l.) fordert LaTonya Eason (r.) eine Entschuldigung und die Entlassung mehrerer Beamter. © Facebook/Carlos Moore

Unter den vier weiteren Polizisten war auch ein Leutnant. Eason berichtete, dass der Mann ihren Sohn ohne lange zu zögern verhaftete, in ein Polizeiauto steckte und mit auf die Station nahm.

"Ich habe ein bisschen geweint. Sie brachten mich nach unten und holten mich aus dem Wagen. Ich wusste nicht, was los war", sagte Quantavious dem Sender WHBQ laut der New York Post. "Ich bekam Angst und fing an zu zittern und dachte, ich komme ins Gefängnis."

Zwischen 45 und 60 Minuten musste der 10-Jährige in einer Zelle auf der Wache verbringen, bevor er wieder gehen konnte. Der Anwalt der Familie, Carlos Moore, sagte, der Vorfall habe das Kind "verstört". "Er hat jetzt Angst vor der Polizei, und er wird sich in eine Therapie begeben", erklärte er.

Nach seiner Verhaftung wurde Quantavious vor dem Jugendgericht angeklagt. In der Klage sei demnach auch gefordert worden, ihn als sogenanntes "aufsichtsbedürftiges Kind" einzustufen und ihn aufgrund seines Fehlverhaltens in Behandlung zu schicken.

Für seine Mutter ist der Vorfall klar rassistisch motiviert: "Hätten Sie ein weißes Kind in einen Käfig gesteckt? Wenn es ein weißes Kind gewesen wäre, hätten sie wahrscheinlich nicht einmal angehalten", sagte sie verärgert.