17-Jährige wird zwei Monate vermisst: Als sie wiederauftaucht, ist sie mit 44-Jährigem verlobt

Rockford (Michigan/USA) - Zwei Monate lang fehlte von der 17-jährigen Penelope W. jede Spur. Die Polizei suchte überall nach dem Mädchen, seine Familie war krank vor Sorge. Dann tauchte sie plötzlich wieder auf - mit einem verdächtigen Ring am Finger.

Mit diesem Bild einer Überwachungskamera wurde nach der 17-Jährigen gesucht. © Kent County Sheriff's Office

Am 31. Mai 2024 spazierte die Jugendliche aus dem Haus ihrer Eltern. Anschließend wurde sie noch einmal in einer Bar in der Nähe des Familienhauses gesehen, bevor sie endgültig von der Bildfläche verschwand.

Am Sonntag dann die erleichternden Neuigkeiten: Penny, wie das Kind auch genannt wird, wurde nach mehreren Wochen endlich gefunden - als sie das Haus eines 44-Jährigen verließ. Sie war wohlauf und schien frisch verliebt zu sein.

Doch was war eigentlich passiert?

Wie ein Ermittler im Fall gegenüber ABC13 berichtete, hatte die 17-Jährige den älteren Mann wenige Stunden nach ihrem Verschwinden kennengelernt und hätte sich mit ihm angefreundet.

Obwohl sie den Mann zuvor noch nie gesehen habe, sei sie bereits am 1. Juni bei ihm eingezogen und habe bis zu ihrem Auffinden bei ihm gewohnt. In der Zwischenzeit hätten sich die beiden ineinander verliebt und alles dafür getan, dass Penny von der Polizei nicht gefunden wurde. Irgendwann stellte der Erwachsene der Minderjährigen schließlich die Frage aller Fragen.

Am Sonntag war dann Schluss mit dem Versteckspiel, am Montag war die Jugendliche noch immer in Gewahrsam. Derzeit ermittelt die Polizei - jedoch nicht gegen den 44-Jährigen.