Acht Leichen gefunden! Vom Tatverdächtigen fehlt jede Spur

Die Polizei ermittelt an einem der beiden Tatorte zu den Hintergründen des Achtfach-Mordes. © Tyler Pasciak LaRiviere/Chicago Sun-Times/AP/dpa

Allein sieben Leichen seien am Montagnachmittag (Ortszeit) an zwei verschiedenen Tatorten in Joliet nahe Chicago gefunden worden und hätten allesamt Schusswunden aufgewiesen, teilte die Polizei mit.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Taten miteinander zusammenhängen und der mutmaßliche Todesschütze seine Opfer kannte.

Bereits am Sonntag war an einem anderen Ort im gleichen Bezirk ein Mann mit Schusswunden gefunden worden, der später seinen Verletzungen erlag.

Die Ermittler vermuten, dass auch diese Tat auf denselben Verdächtigen zurückgeht - allerdings ist vieles noch unklar.