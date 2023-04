Ärztin will ihren Ehemann vergiften: Doch dann stellt ihr Opfer Kameras auf

Irvine (Kalifornien) - Eine Ärztin aus Kalifornien soll gegen den Hippokratischen Eid verstoßen haben, indem sie angeblich versuchte, ihren Ehemann zu vergiften. Doch ihr Opfer hegte einen Verdacht und stellte Kameras in der Küche auf.

Dr. Emily Yue versuchte über Monate, ihren Ehemann Jack Chan mit Rohrreiniger in seinem Tee zu vergiften. (Symbolbild) © Fotomontage: 123rf/andriimedvediuk, 123rf/onebit

Im April 2022 bemerkte Jack Chan einen komischen Geschmack im Mund, wenn er seinen Tee trank. Da er dieselbe Sorte täglich zu sich nahm, machte das veränderte Aroma den zweifachen Vater misstrauisch. Über Monate wechselte der Geschmack immer wieder zwischen dem gewohnten und einem bitteren.

Deshalb stellte er dann im vergangenen Juli eine Kamera in der Küche auf. Denn von Anfang an verdächtigte Chan seine Frau, das Warum wurde in der Pressemitteilung vom gestrigen Mittwoch jedoch nicht erklärt.



Zwei Tage, nachdem Chan den kleinen Spion platziert hatte, zeichnete er die Dermatologin auf, wie sie ihrem Ehemann Rohrreiniger in den Tee geschüttet haben soll.

Daraufhin füllte er den mutmaßlich vergifteten Tee ab und brachte ihn zusammen mit den Videos zur Polizei. In Zusammenarbeit mit dem FBI testeten die Beamten dann eine Probe des Heißgetränks, welches tatsächlich Spuren des Putzmittels enthielt.

Im vergangenen August wurde Yue dann festgenommen. Am gestrigen Mittwoch erhob dann eine Grand Jury Anklage. Die 45-Jährige wird sich in drei Vergiftungsfällen sowie in einem Fall wegen häuslicher Gewalt vor Gericht verantworten müssen. Ihr Anwalt wies jegliche Schuld seiner Mandantin zurück.



Im Zuge des Prozesses muss sich die Dermatologin auch vor der Ärztekammer von Kalifornien verantworten. Diese überprüft, ob der zweifachen Mutter die Lizenz entzogen werden muss.

Sollte die Dermatologin verurteilt werden, drohen ihr bis zu acht Jahre und acht Monate Haft.