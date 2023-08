Aktivisten blockieren Festival-Zufahrt, dann dreht ein Polizist durch

Black Rock City (USA) - Mehr als 70.000 Besucher pilgern alljährlich zum " Burning Man " in der Black Rock Desert (Nevada, USA). In diesem Jahr dauerte es für einige Gäste jedoch etwas länger: Klimaschutz-Aktivisten blockierten den zweispurigen Highway zum Festivalgelände.

Ein Beamter des Pyramid Lake Police Department durchbrach die errichtete Straßenbarriere. © Bildmontage:Twitter/MichelleLhooq//Twitter/MichelleLhooq

Die Demonstranten bekamen es am Sonntagmittag (Ortszeit) jedoch nicht nur mit genervten Ticketinhabern, sondern auch mit einem aggressiven Polizisten zu tun.

Ein Video von Michelle Lhooq auf X (ehemals Twitter) zeigt, wie das Auto eines Beamten des Pyramid Lake Police Department eine errichtete Straßenblockade rammt, die Absperrung zerstört und anschließend wendet. Daraufhin steigt der zügellose Ordnungshüter aus, zieht seine Dienstwaffe und richtet sie auf unbewaffnete Aktivisten.

Unter den Schreien einer Frau mit den Worten "Wir sind nicht gewalttätig" schreitet der aufbrausende Uniformierte zur Festnahme. Er fordert die Aktivisten aus vollem Halse auf, sich auf den Boden zu legen, bevor er einem Teilnehmer letztendlich die Handschellen verpasst.

Die Demonstranten sperrten die Straße zuvor mit einem Anhänger ab und sorgten so rund eine Stunde lang für Stau. Wie The Guardian berichtet, handelte es sich bei dem Protest um eine Aktion der Seven Circles, ein Zusammenschluss der Gruppen Extinction Rebellion, Rave Revolution und Scientist Rebellion.

Um die Blockade herum stellten die Männer und Frauen Schilder mit den Slogans "Mutter Erde braucht unsere Hilfe" oder "Systemwechsel" auf. Vier Aktivsten ketteten sich an den Anhänger und steckten ihre Arme durch PVC-Rohre.