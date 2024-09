Albtraum für Urlauber! Spritzen und Nadeln verschmutzen Strände

Einige Strände der Vereinigten Staaten sind stark von Beschmutzung betroffen. (Archivbild) © Roger Edelman/ZUMA Wire/dpa

An verschiedensten Stränden entlang der Ostküste, darunter in den Bundesstaaten Maryland, Delaware und Virginia, werden derzeit große Mengen an medizinischen Abfällen an Land gespült.

Wie CBS News berichtet, sei vor allem die Stadt Ocean City stark von der Beschmutzung betroffen. Dabei werden hauptsächlich Nadeln und Spritzen von den Wellen angeschwemmt.

Daher schränken die Behörden den Zugang zum Strand stark ein und bitten Besucher, sich vom Meer fernzuhalten. Sie werden außerdem dazu angehalten, der Polizei weitere Funde am Strand zu melden.

Gleichzeitig zeigen sich viele Urlauber stark betroffen von der Situation in Ocean City. Auch wenn es zu dieser Jahreszeit in der Gegend eher ruhiger zugehe, sei es dennoch ungewöhnlich still, erklärt einer der Stammgäste.

"Es ist wie eine Geisterstadt", äußert sich ein weiterer Urlauber. "Ich komme seit 70 Jahren hierher, seit ich ein Kind war. Von so etwas habe ich noch nie zuvor gehört."