Aus Versehen in den Kopf geschossen? Kind (2) spielt im Freien, plötzlich blutet es aus dem Gesicht!

Spanish Fork (Utah) - Irrer Vorfall in den USA : Ein Mann war wohl gerade auf der Jagd nach Vögeln, als er mit seinem Luftgewehr einem zwei Jahre alten Kind in den Kopf schoss! Die gute Nachricht ist, dass der Junge noch lebt.

Der Zweijährige spielte gerade friedlich in einer Kindertagesstätte, da traf ihn auf einmal eine Kugel in den Kopf! (Symbolbild) © vchornyy/123rf

Laut einem Bericht der Polizei ereignete sich das Unglück am vergangenen Montag in der Stadt Spanish Fork im US-Bundesstaat Utah. Der Zweijährige befand sich in einer Kindertagesstätte und spielte im Freien unter der Aufsicht von zwei Erwachsenen mit anderen Kleinkindern.

Dann habe es den Anschein gemacht, als sei der Kleine kurz gestolpert - und im nächsten Moment blutete er plötzlich aus seinem Gesicht!

Die Betreuer informierten die Eltern des Jungen und die brachten ihn sofort ins Krankenhaus. Erst dort wurde klar, was dem Zweijährigen passiert war: Die Ärzte entdeckten eine Kleinkaliber-Kugel, die im Kopf des Kindes steckte!

Das junge Opfer wurde in ein Kinderkrankenhaus verlegt und gleichzeitig wurde die Polizei eingeschaltet.

Wie konnte die Kugel in den Kopf des Jungen geraten? Die Ermittler standen vor einem Rätsel, gingen aber zunächst von einem "tragischen Unfall" aus.