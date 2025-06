Ausflug in die Tiefen des Flughafens: Zweijähriger von Gepäckband mitgerissen

New Jersey (USA) - Der Urlaub einer Mutter und ihres zweijährigen Sohnes begann mit einem heftigen Schreck-Moment auf dem Newark Liberty International Airport in den USA . Nur eine von zahlreichen Pannen, die diesen Flughafen zurzeit heimzusuchen scheinen.

Über eine Rutsche purzelte der Kleine in den Gepäckkontrollbereich in das Untergeschoss des Flughafen-Terminals. Als Beamte von dem Vorfall hörten, zögerten sie keine Sekunde.

Wie " People " berichtet, war die Mutter des Kleinen gerade dabei, ihre Flüge an einem Schalter umzubuchen, als sich der Junge plötzlich für ein Abenteuer entschied.

Der Newark Liberty International Airport fiel in der vergangenen Zeit mit einigen Negativ-Schlagzeilen auf. © SPENCER PLATT GETTY IMAGES NORTH AMERICAGetty Images via AFP

Dass dem Jungen dabei nichts passiert ist, ist ein Wunder, denn ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma erklärte: "Dort hinten gibt es Umleiter, die eigentlich riesige Schieber oder Hebel sind, die die Taschen auf das entsprechende Förderband schieben, und das allein kann für ein kleines Kind tödlich sein."

Der Vorfall ist jedoch nicht die einzige Panne, die sich in der vergangenen Zeit an dem Flughafen abgespielt hat. Dabei seien gestrichene Flüge und Stau auf dem Rollfeld noch das Harmloseste, wie "New York Post" berichtet.

Besonders heikel: Ein Stromausfall in den Kontrolltürmen Ende April. Die Situation sei so stark eskaliert, dass ein Mitarbeiter der Flugsicherung die Passagiere davor warnte, den Airport per Flieger zu verlassen.