Brutal misshandelt: Gefängniswärter prügeln Häftling zu Tode!

New York (USA) - Die brutale Misshandlung eines schwarzen Häftlings durch Gefängniswärter im US-Bundesstaat New York befeuert die Debatte über Gewaltexzesse und Rassismus im amerikanischen Strafvollzugssystem.

Die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James (66) veröffentlichte Videoaufnahmen der grausamen Misshandlung eines schwarzen Häftlings. © Bebeto Matthews/AP/dpa

Robert Brooks war vor knapp drei Wochen von Strafvollzugsbeamten mit roher Gewalt traktiert und tags darauf für tot erklärt worden. Videoaufnahmen des Vorfalls wurden erst jetzt von New Yorks Generalstaatsanwältin Letitia James (66) veröffentlicht und lösten breite Empörung aus.

Gouverneurin Kathy Hochul (66) teilte in einer Stellungnahme mit, sie sei "entsetzt und schockiert" von der "sinnlosen Tötung" des Häftlings - und habe die Entlassung von 13 JVA-Beamten und einer medizinischen Pflegekraft angeordnet.

Die verstörenden Gewaltszenen wurden am 9. Dezember von Körperkameras der beteiligten Strafvollzugsbeamten festgehalten. An diesem Abend wurde Brooks - laut Medienberichten 2017 wegen eines tätlichen Angriffs auf seine Ex-Partnerin zu zwölf Jahren Haft verurteilt - von einem anderen Gefängnis in die nahegelegene Justizvollzugsanstalt Marcy im Oneida County verlegt.

Die Bodycams waren zum Zeitpunkt des Vorfalls laut den Ermittlungsbehörden im Standby-Modus und zeichneten das Geschehen deshalb ohne Ton auf.