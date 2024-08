Brutale Attacke auf Lehrerin: Nintendo-Switch-Angreifer zeigt Reue mit Entschuldigungsbrief!

Brendan Depa (18) zu fünf Jahren Haft und 15 Jahren auf Bewährung in einer Wohneinrichtung verurteilt. © IMAGO / USA TODAY Network

Der amerikanische Teenager Brendan Depa (18) wurde zu fünf Jahren Haft und weiteren 15 Jahren auf Bewährung in einem Heim verurteilt.

Laut NewsNation hatte der 18-Jährige jedoch einen Entschuldigungsbrief an sein Opfer, die Lehrerin Joan Naydich, geschrieben, der allerdings nie vor Gericht verlesen wurde.

"Viele Leute haben behauptet, dass ich keine Reue für den Vorfall im vergangenen Jahr empfinde und keine Verantwortung für meine Taten übernehme", schrieb Brendan.

"Das ist nicht wahr: Es tut mir sehr leid, dass ich Miss Joan so schwer verletzt habe, und ich bin froh, dass die Verletzungen, die ich ihr zugefügt habe, keine bleibenden Narben oder Blutergüsse hinterlassen haben", fügte er in dem handgeschriebenen Brief hinzu.