Diese Frau nahm eine Doppelgängerin in ihre Beziehung auf, um damit ihre Ehe zu retten

Themeena, ihr Ehemann Bryant und deren Freundin Kyrah führen zusammen eine glückliche Dreier-Beziehung. © Love Don't Judge/YouTube

"Love Don't Judge" ist eine Show, die bemüht ist, stigmatisierte Beziehungen zu porträtieren. Darunter fallen auch polyamore Partnerschaften. Bryant und seine Ehefrau Themeena sind in einer solchen Beziehung mit der Australierin Kyrah.

Polyamorie ist die einvernehmliche Beziehung zwischen mehr als zwei Menschen. Anders als bei einer offenen Beziehung, wo es meist um Sex außerhalb der festen Partnerschaft geht, sind dabei alle Teilnehmenden an einer festen Beziehung zu den anderen Personen beteiligt.

Allerdings ist das nicht das Außergewöhnlichste am Dreier-Verhältnis: Denn Themeena und Kyrah geben sich Mühe, beinahe identisch auszusehen.

Themeena begründet dies damit, dass dieser Look Bryant eben am besten gefällt. Deswegen hätten sie auf Social-Media auch gezielt Kyrah angeschrieben.

"Ich finde, wenn man mit einem Mann zusammen ist, sollte man alles tun, was nötig ist, damit es funktioniert", fuhr sie fort. "Ich will ihn für den Rest meines Lebens. Was immer er will, was immer ihn glücklich macht, ich werde es ihm geben."

Dies bedeutete für die zwei auch, Bryants vergangene außereheliche Seitensprünge zu verarbeiten. Zunächst war sie durch die Affären von ihm zutiefst verletzt. Doch in der Idee, eine zweite Frau in ihre Beziehung aufzunehmen, sah Themeena eine Chance, ihre Ehe zu retten.