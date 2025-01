Dreister Gast klaut Trinkgeld vom Tisch, doch die Kellnerin bleibt hart!

Eine Kellnerin bemerkte, dass ein Mann das Trinkgeld von einem Tisch gestohlen hatte. Kurzerhand stellte sie den dreisten Dieb zur Rede.

Von Janina Rößler

USA - Dass die Trinkgeldkultur in den USA anders ist als in Deutschland, ist allgemein bekannt. Doch dass ein Kunde so dreist ist, das Geld einfach zu stehlen, überrascht selbst dort.

Der ältere Mann versuchte, Brittany Bakers Trinkgeld zu stehlen. © Screenshot/TikTok/queenbrittanyleigh Brittany Baker, eine Mutter von sechs Kindern, bemerkte während ihrer Schicht in einem Restaurant, dass ein Mann Bargeld von einem Tisch klaute, das andere Kunden als Trinkgeld für sie hinterlassen hatten. Wie die New York Post berichtete, saß Brittany, die aus dem US-Bundestaat Norddakota stammt, zu diesem Zeitpunkt an einem Computer und hatte den Dieb daher genau im Blick. "Ich dachte nur: 'Oh mein Gott.' [...] Ich hatte keine Ahnung, was ich tun sollte", so die Mutter.

Weiter behauptete sie, dass der Mann danach im Restaurant umherging und anscheinend auf anderen Tischen nach Bargeld suchte. Kurzerhand entschied sie sich, den dreisten Dieb zu konfrontieren. Schnell nahm Brittany ihr Handy in die Hand, um die Situation für TikTok festzuhalten. "Ich wollte nur sagen, dass ich bemerkt habe, dass Sie Geld von diesem Tisch genommen haben und dass das Geld mir gehört. Das ist mein Trinkgeld, das ich an diesem Tisch verdient habe, also fühle ich mich nicht wohl dabei, Sie zu bedienen, bis ich es zurückbekomme", so die Kellnerin.

Brittany Baker bekam ihr Trinkgeld zurück