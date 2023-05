Eltern sind Tier-Messies: Sieben Kinder aus Horror-Haus gerettet

Sellersville (Pennsylvania/USA) - Asozial! In einer völlig vermüllten Bruchbude zwischen Unrat und Dreck mussten sieben Kinder unter erbärmlichen Umständen hausen. Ihre Eltern (37, 47) wurden festgenommen. Das Ausmaß der Verwahrlosung ist schockierend und macht einfach nur betroffen.

Dann kam ihre 14-jährige Schwester hinzu. In Polizeidokumenten hieß es: "Sie trug Arbeitsschuhe, die ihr viel zu groß waren und hatte Kleidung an, die schmutzig aussah." Das Mädchen hatte starke Sprachstörungen.

Am ramponierten Wohnwagen der Familie angekommen, trafen die Beamten zunächst auf ein zwölfjähriges Mädchen. Die Kleine, die keine Schuhe trug, gab zu im Abbruchhaus gewesen zu sein. Sie habe doch nur eine Decke gesucht, weil ihre Ratten so froren - ihre Familie habe kein Geld, erklärte das Mädchen immer wieder.

Als Ende April Anwohner einer Wohnwagensiedlung im US-Bundesstaat Pennsylvania sahen, wie zwei Kinder der Robertsons in ein leerstehendes Gebäude einbrachen, war die Polizei kurze Zeit später vor Ort.

Ab da hatten die Beamten genug gesehen: Sie verständigten umgehend das Jugendamt und forderten Verstärkung an.

Rabenmutter Crystal über ihre Kinder: "Das sind Müllschlucker auf Beinen", die ständig "klauen", deswegen das Schloss am Kühlschrank, sagte sie und schloss auf. "Es wurde nur sehr wenig Essen im Inneren gefunden", so die Polizei. "Die einzigen nennenswerten Lebensmittel, die sich im Haus befanden, waren für die Tiere."

Die Tier-Messies hielten sich einen Teju, ein großes Reptil. Um ihre eigenen Kinder scherten sie sich dagegen einen Dreck. (Symbolbild) © 123RF/cicloco

Dann fanden sie vier weitere Kinder in der Behausung der Robertsons. Die insgesamt sieben Kinder der Familie kamen umgehend in staatliche Obhut.

Über die Verhältnisse im "Heim" der Robertsons schrieben die Beamten: "In dem Zimmer, in dem Shane und Crystal schliefen, stand ein Bett in der Mitte des Raumes, das von mehreren Tierkäfigen umgeben war. Die Laken auf dem Bett schienen seit mehreren Wochen/Monaten nicht mehr gewaschen worden zu sein. Auf dem Boden lag Müll und die Wände hatten Löcher."

"Im dritten Schlafzimmer lagen vor dem Eingang Fäkalien auf dem Boden. In der Mitte des Raumes lag eine schäbige Matratze mit einer schmutzigen Decke darauf. Ein Ermittler fand auch auf der Decke Kot, als er diesen Raum fotografierte", heißt es in den Unterlagen weiter. "Dieser Raum beherbergte auch ungefähr zwei Dutzend Ratten, die in zwei verschiedenen Käfigen untergebracht waren."

"Die Wände und Böden des Wohnwagens waren entweder zerstört oder zerfallen, und es gab nur wenig Licht im Haus." Der Fußboden war aus blankem Sperrholz. "Außerdem herrschte ein übler Geruch in der Wohnung und es gab Ungeziefer."

Man habe "Zwei Hunde, zwei Schildkröten, zwei Kaninchen, Schlangen, Kröten und ein 1,20 Meter großes Reptil, ein sogenannter Teju, befanden sich im Haus, zusammen mit etwa zwei Dutzend Ratten", heißt es in den Dokumenten.

Doch es wird noch schlimmer.