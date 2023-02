Emotionen kochen hoch! Tumultartige Gerichtsverhandlung gegen Hass-Schützen

Buffalo - Der 19-Jährige US-Amerikaner Payton Gendron erschoss im vergangenen Mai aus rassistischem Motiv zehn farbige Menschen in einem Einkaufszentrum Bundesstaat New York, drei weitere wurden damals verletzt. Als er sich am Mittwoch vor Gericht schuldig bekannte, wurden die Familienangehörigen der Opfer emotional.