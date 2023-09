Er lockte Minderjährige in die Falle: FBI stößt auf riesiges Pädophilen-Netzwerk!

New York City (New York/USA) - Vor zwei Jahren wurde Angel Almeida (23) wegen illegalen Waffenbesitzes festgenommen. Durch Ermittlungen hat das FBI einen riesigen Pädophilen-Ring aufgedeckt.

Auch Bücher in Bezug auf die "Order of Nine Angels" (O9A) und Satanismus sowie eine als "Blutpakt" bezeichnete Zeichnung wurden gefunden.

Mit Munition "geschmückt" versuchte Almeida besonders angsteinflößend zu wirken. © Department of Justice

Weitere Ermittlungen führten zur Entdeckung einer satanischen Pädophilen-Gruppe namens "764", die Minderjährige über das Internet ins Visier nimmt.

Dabei habe sie es insbesondere auf Minderjährige der LGBTQ+-Community, ethnische Minderheiten und Personen mit psychischen Problemen abgesehen.

Auf Plattformen wie Discord, Twitch und Roblox, eine bei Kindern beliebte Spieleplattform, heuerten die Täter ihre Opfer an und machten sie mit Drohungen, Erpressung und Manipulation gefügig, berichtete die New York Post.

"764" ist wahrscheinlich eine Abspaltung von "O9A" (Order of Nine Angles, Deutsch: Orden der neun Winkel), eine okkulte, satanistische Gruppierung mit extremen neonazistischen Elementen, die ihren Ursprung in den 1960er-Jahren in Großbritannien hat.

Mitglieder dieser Gruppe befürworten Rassismus, Antisemitismus, verleugnen den Holocaust und glauben, mit extremen Aktivitäten wie krimineller Gewalt eine spirituelle Transformation zu erreichen. Laut dem Telegraph wird "O9A" auch mit Rechtsterrorismus in Verbindung gebracht.

Die Größe dieser dezentral organisierten Gruppierungen ist schwer zu schätzen. Die Schätzungen reichen von einigen Hundert bis mehreren Tausend Mitglieder, die sich hauptsächlich über das Internet austauschen.