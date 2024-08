Familienausflug endet im Albtraum: Ganze Familie nach Bootsunglück vermisst

Alaska (USA) - Eine vierköpfige Familie wird vermisst, nachdem ihr Boot in den eisigen Gewässern vor Alaska gekentert ist.

Mary (37) und David Maynard (42) mit den Söhnen Colton (11) und Brantley (7). © Screenshot/Facebook/David Maynard

Die vermisste Familie wurde identifiziert, es handelt sich um Mary (37) und David Maynard (42) mit ihren beiden Söhnen Colton (11) und Brantley (7).

Laut The Mirror sank das gut acht Meter lange Boot mit acht Personen an Bord am Samstag.

Die Küstenwache informierte in der Nähe befindliche Schiffe, die vier Personen aus dem eiskalten Wasser retten konnten.

Es folgte eine groß angelegte Suchaktion nach der vermissten Familie, die jedoch am Sonntagabend eingestellt wurde.