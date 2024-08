Frau ist sprachlos, als sie sieht, was ihre Schwester im Kleiderschrank hat

Am Ende nahm die 30-Jährige noch kleine Änderungen vor und heiratete am 3. August in dem Kleid. © Screenshot/TikTok/emmafranceslev

Zuvor blieben mehrere Brautkleid-Termine erfolglos. Auch die Hochzeitskleider ihrer Oma und Mutter entsprachen nicht ihren Vorstellungen. Bei ihrer Schwester sah das dann anders aus. "Wir haben alle geschrien – der Rest ist Geschichte."

Vor ihrem großen Tag am 3. August wurden nur noch kleine Änderungen am Kleid vorgenommen. So wurde es an der Taille enger gemacht und ein paar lose Perlen festgemacht. Die Ärmel ließ sie verschwinden, in dem sie diese in den Stoff versteckte.

Am schönsten Tag ihres Lebens strahlte sie dann im alten neuen Kleid und hätte glücklicher nicht sein können. In mehreren Nachfolgevideos erzählte die US-Amerikanerin, dass sie das Kleid allerdings nicht behalten werde.