Fünf Menschen verletzt: Haiangriffe an den Küsten von New York und Florida

Bei verschiedenen Haiangriffen in dieser Woche wurden mehrere Menschen verletzt. (Symbolbild) © 123rf/surz

Haie halten seit Beginn dieser Woche Badegäste von der Ostküste nahe New York bis hinab zu Floridas Atlantikküste in Atem.

Der US-amerikanische Nachrichtenkanal NBC News berichtete, dass am Montag und Dienstag fünf Vorfälle, an denen Haie beteiligt waren oder zumindest die Vermutungen nahe liegen, gemeldet wurden.

In Fire Island (New York) wurde ein 15-Jähriger am Montagabend beim Surfen von einem Hai in Ferse und Zehen gebissen, beruft sich NBC News auf eine örtliche Polizeimeldung. Ebenfalls am Montag erlitt ein 15-jähriges Mädchen in Babylon (New York) aus unbekannter Ursache beim Baden eine Verletzung am Bein.

Der Vorfall veranlasste die Behörden, Drohnen zur Überwachung einzusetzen. Am darauffolgenden Dienstagmorgen zeigten die Aufnahmen mehrere Haie im Wasser vor Long Island (New York). Bei den gesichteten Tieren soll es sich laut Behördenangaben um Sandtigerhaie handeln.

Alle am Montag und Dienstag attackierten Badegäste - darunter auch zwei 47 und 49 Jahre alte Männer sowie eine Frau um die 50 - hatten Glück im Unglück und kamen mit leichten, nicht lebensbedrohlichen Verletzungen davon.

NBC News veröffentlichte Videomaterial von den Küsten Floridas, das einen Hai im flachen Wasser vor Navarre Beach zeigte. Auf einer weiteren Sequenz kam ein Hammerhai einem Stand-up-Paddler gefährlich nahe.