Tödliche Instagram-Story: Junger Rapper (†17) will mit Waffe posen und erschießt sich aus Versehen

In seiner letzten Instagram-Story hielt sich der Rapper eine Pistole an den Kopf, dann drückte er den Abzug und starb. © Montage: Instagram/rylohuncho_

Am 15. Mai wurde der 17-jähriger Rapper Rylo Huncho schwer verletzt in seinem Kinderzimmer aufgefunden. Die Polizei spricht inzwischen von einer "versehentlich selbst zugefügten Schusswunde am Kopf", geht von einem Unglück aus, berichtet "New York Post".



Jetzt tauchte ein verstörendes Video bei Instagram und Co. auf. In dem kurzen Clip fuchtelt der Rapper mit einer Pistole mit grünem Laservisier herum, rappt dazu. Dann entsichert er augenscheinlich die Waffe, richtet sie auf seinen Kopf und drückt ab. Der 17-Jährige stürzt sofort zu Boden.

Rylo Hunch wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht, wo er noch am selben Tag verstarb.