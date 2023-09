Geschlechtsverkehr auf dem Friedhof! Lehrerin nach wöchentlichen Sex-Treffen mit Schüler verurteilt

Winside (USA) - Auch in jungen Jahren hat man als Lehrer oder Lehrerin eine besondere Verantwortung gegenüber seinen Schülern. Dennoch kommt es immer wieder zu Grenzüberschreitungen. So auch im US-Bundesstaat Nebraska, in dem sich eine 26-Jährige sogar auf dem Friedhof mit ihrem Schüler getroffen haben soll.