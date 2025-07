Grand-Canyon-Nationalpark wegen Feuer teilweise evakuiert

Der weltberühmte Grand Canyon mit seiner einzigartigen Schluchtlandschaft ist nun teilweise gesperrt worden. © Joelle Baird/National Park Service/dpa

Besucher können den Bereich North Rim in Arizona nicht betreten, wie der Park auf seiner Webseite mitteilte.

Im ebenfalls im Westen der USA gelegenen Nationalpark Black Canyon of the Gunnison in Colorado wurden ebenso Besucher evakuiert.

Es gab Waldbrände an mehreren Rändern des Parkgebiets.