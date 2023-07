Haie breiten sich in beliebtem Urlaubsgebiet aus - größte Population weltweit!

Urlauber im beliebten US-Badeort Cape Cod in der Nähe der Großstadt Bosten bekommen ungebetenen Besuch. Denn immer mehr Weiße Haie machen sich an der Ostküste der Vereinigten Staaten breit. Aber müssen Touristen überhaupt Angst vor dem Meeresräuber haben?

Kegelrobben sind der Grund, warum sich die Weißen Haie so gern an der US-Ostküste aufhalten. Auf etwa 50.000 Robben werde der Bestand laut Bericht geschätzt. Um an ihre liebste Beute zu gelangen, verfolgen die Haie eine ungewöhnliche Jagdstrategie.

Kegelrobben ziehen Weiße Haie geradezu magisch an. (Symbolbild) © 123RF/dirkr

Hai-Attacken kämen statistisch gesehen äußerst selten vor. Das Risiko, angegriffen zu werden, ist also gering. Für Schwimmer stelle Ertrinken die weitaus größere Gefahr dar. Dennoch wurden vor Cape Cod seit dem Jahr 2012 fünf Menschen von Weißen Haien gebissen, einer der Vorfälle im Jahr 2018 endete tödlich.

Wer sichergehen will, an der Ostküste der USA in einer haifreien Zone zu baden, der kann die App "Sharktivity" nutzen. Dort werden mit Sensoren markierte Tiere registriert und an die Bevölkerung gemeldet, sollten sie dem Strand zu nahe kommen.

Im Jahr 2022 habe es 193.475 dieser Meldungen gegeben. Aufgrund von möglichen Messfehlern sei diese Zahl aber nicht absolut exakt.