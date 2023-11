Herzstillstand nach Fünf-Kilometer-Lauf: Schüler (†14) tot

Knox MacEwen (†14) war in seiner Gemeinde sehr beliebt. © screenshot/gofundme/Supporting the MacEwen Family

Der Teenager nahm am vergangenen Samstag für seine Schule in Everglades (Florida/USA) an einem Laufwettbewerb teil.

Die fünf Kilometer lange Strecke meisterte der US-Amerikaner mit Bravour, aber nachdem er ins Ziel eingelaufen war, erlitt der Junge plötzlich einen Herzstillstand.

Der Schüler konnte nicht wiederbelebt werden und wurde später im Krankenhaus für tot erklärt, berichtete NBC Miami.

Der Schulleiter Jimmy Arrojo bekundete sein tiefstes Beileid und bat die Schulgemeinschaft um Gebet und Unterstützung für die Familie.

"Ich möchte seiner Familie und seinen Angehörigen, Lehrern und Klassenkameraden mein tiefstes Beileid aussprechen, während sie um diesen großen Verlust trauern", sagte Arrojo.

Julie, die Mutter des Verstorbenen, hatte kürzlich erst einen harten und langen Kampf gegen den Krebs gewonnen, was für die Familie auch finanziell ein Kraftakt war.