Junge Mutter stirbt in illegalem Club – Mitarbeiter tun nichts!

New York City (USA) - Hatten sie Angst aufzufliegen? In einem mutmaßlich illegalen Club im New Yorker Viertel Queens ist eine Frau zusammengebrochen. Doch anstatt ihr zu helfen oder einen Notarzt zu alarmieren, sollen die Mitarbeiter sie einfach nur in ein Hinterzimmer gebracht haben, wo sie schließlich starb.

Stephanie Quinones (†35) ist in einem New Yorker Club bewusstlos zusammengebrochen und gestorben, nachdem ihr niemand geholfen hatte. © Bildmontage: Instagram/stephmarie731

Stephanie Quinones feierte am 31. Juli in dem Club in ihren 35. Geburtstag hinein. Dieser soll sich in der 49th Street im Stadtteil Astoria befinden. Laut New York Post sei sie dort plötzlich zusammengebrochen.

Jetzt erhebt die Familie sowohl gegenüber der Boulevardzeitung als auch in einer Gofundme-Kampagne schwere Vorwürfe gegen die Betreiber und Mitarbeiter des Lokals, das es offiziell gar nicht zu geben scheint.

Sie sind der festen Überzeugung, dass die Mutter eines zwölfjährigen Mädchens hätte gerettet werden können, wenn die Mitarbeiter sich wirklich um sie gekümmert hätten.

In einem Video, das die Post veröffentlichte und das in sozialen Netzwerken verbreitet worden sein soll, ist hingegen Schockierendes zu sehen: Eine Frau, bei der es sich um Stephanie handeln soll, liegt auf der Tanzfläche, mehrere Menschen versuchen sie hoch zu zerren, klatschen ihr mit der flachen Hand ins Gesicht.

Doch sie ist absolut regungslos – sobald sie sie loslassen, kippt ihr schlaffer Körper um. Es ist nicht erkennbar, ob die Frau zu diesem Zeitpunkt noch gelebt hat.

Stephanies Schwester Jasmine Gonzalez ist sich ganz sicher, dass sie zu dem Zeitpunkt noch am Leben war. Doch anstatt ihr wirklich zu helfen, sollen die Leute aus dem Video die New Yorkerin einfach in einem Hinterzimmer des Clubs abgelegt und sie allein gelassen haben.