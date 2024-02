Kellnerin bekommt 10.000 Dollar Trinkgeld - was dann passiert, macht sprachlos

Benton Harbor (Michigan/USA) - So etwas haben die Mitarbeiter eines Cafés im US-Bundesstaat Michigan noch nie erlebt.

Da fielen den Mitarbeitern fast die Augen aus dem Kopf! © Instagram/Screenshot/masonjarcafe_

Vor wenigen Tagen erhielt eine Kellnerin des Lokals "The Mason Jar" nämlich nicht das übliche Trinkgeld in Höhe von 15 bis 20 Prozent der Bestellung. Stattdessen griff ein großzügiger Kunde beim Bezahlen besonders tief in die Tasche – und überraschte die Servicekraft mit 30.835 Prozent!

Ja, ihr habt richtig gelesen! Als der Mann, der nur unter dem Namen Mark bekannt ist, seine Rechnung von 32,43 US-Dollar (knapp 30 Euro) bezahlte, reichte er dazu ein Trinkgeld von satten 10.000 US-Dollar (etwa 9270 Euro)!

Sofort schaltete sich der Leiter des Cafés ein, um sicherzustellen, dass es sich hierbei nicht etwa um ein Versehen handelte. "Ich habe ich mit ihm unterhalten, er wollte das durchziehen", so Manager Tim Sweeney seither gegenüber The Hill.

Anschließend habe Mark noch den Grund für seine großzügige Geste erklärt: "Es war in Gedenken an einen Freund, der vor Kurzem verstorben war. [Der Kunde] war gerade zur Beerdigung in der Stadt."