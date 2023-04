Krasses Video: Jugendlicher Ringer attackiert Gegner aus dem Nichts!

Wenige Sekunden später springt der Mann auf und will dem Täter hinterherlaufen. Lediglich der Schiedsrichter kann den wütend gewordenen Mann im Zaum halten.

Dieser sackt ruckartig zusammen und bleibt auf dem Turnhallen-Boden liegen. Sofort geht der Schiedsrichter dazwischen und führt den Angreifer an den Spielfeldrand. Ein Mann und eine Frau, vermutlich die Eltern des Opfers, rennen umgehend zu dem Jungen und beugen sich besorgt über ihn. Die restlichen Zuschauer reagieren ebenfalls sichtlich geschockt.

Dieser steht ebenfalls auf und läuft wenige Schritte in die Richtung seines Schulkameraden. Kurz vor ihm holt er dann plötzlich aus und schlägt seinem Gegner mit voller Wucht mitten ins Gesicht.

Die Aufnahmen wurden bereits am 14. April auf dem Twitter-Account " The Wrestling Room (Pat Mineo) " geteilt. Das Turnier fand sogar schon Anfang des Monats statt, doch das Video rief erst jetzt zahlreiche Reaktionen auf dem sozialen Netzwerk hervor.

Wie TMZ erfahren haben will, wurde durch den Schlag die Nase des jungen Ringers gebrochen. Er trage nun eine Gesichtsmaske, könne aber weiterhin an Kämpfen teilnehmen, so das Portal.

"Er macht das Beste aus der Situation und trainiert bereits wieder", sagte uns SPAR Academy-Gründer Justin Pearch am Dienstag."Wie Sie vielleicht wissen, können Ringkämpfe hitzig werden, aber nichts, was dem Schlag vorausging, gab Anlass zu solch schlechten Entscheidungen seitens des Gegners."

"Das wird in unserem Sport nicht toleriert und Spar Wrestling wird dieses Verhalten niemals dulden", fügte Pearch hinzu.

Die Polizei untersucht den Vorfall nach wie vor, wie ein Sprecher am Dienstag mitteilte. Die Eltern des Opfers haben mittlerweile Anzeige wegen Körperverletzung erstattet.