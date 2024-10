Kuchen-Gate: TikToker entsetzt, als Restaurant Hälfte seiner Geburtstagstorte einfach klaut!

USA - Ein TikToker beschuldigt ein gehobenes New Yorker Restaurant, die Hälfte seiner Geburtstagstorte gestohlen zu haben!

Ryan Nordheimer (25) berichtet, dass ein Restaurant die Hälfte seines Kuchens gestohlen habe. © Screenshot/TikTok/ryannordheimer

Am vergangenen Donnerstag postete der 25-jährige Ryan Nordheimer einen Clip, in dem er erzählte, dass er mehrere Stunden an der Torte gearbeitet habe, um einen Geburtstag gemeinsam mit Freunden zu feiern.

Im Restaurant wurde der Gruppe der Kuchen jedoch sofort abgenommen, da es laut Personal ein "Sicherheitsrisiko" sei, wenn sie ihn selbst anschneiden würden.

Die Mitarbeiter begannen, den Kuchen aus der Küche heraus zu servieren, gaben dabei jedoch anscheinend nur "winzige" Stücke aus.

"Am Ende des Abends, als wir unseren Kellner fragten, wo die Kuchenreste seien, gingen wir davon aus, dass die verbliebene Hälfte gebracht würde – stattdessen hieß es, es sei kein Kuchen mehr da", so Nordheimer.