Lehr-Assistentin versendet Nackt-Fotos: So belohnt sie Schüler für verbotenen Sex

Pennsylvania (USA) - Eine Sex-Affäre mit einem erst 15-jährigen Schüler kostete Megan Carlisle (37) ihren Job. Die Lehrassistentin nahm zu dem Jugendlichen Kontakt via Snapchat auf und verführte ihn zum Geschlechtsverkehr.

Megan Carlisle (37) verlor ihren Job wegen eines illegalen Techtelmechtels. © Northwest Regional Police Department

Ziemlich schnell soll die Pädagogin beim Chatten zum Punkt gekommen sein und das Thema Sex zur Sprache gebracht haben.

Sowohl an den Teenager als auch an seinen 16-jährigen Freund versendete die US-Amerikanerin Nacktaufnahmen und ein freizügiges Video, heißt es in einer Mitteilung des Northwest Regional Police Departments.

Wie die New York Post schreibt, holte die Lehr-Assistentin den 15-Jährigen am 28. April mit ihrem Auto ab.

Dann fuhren sie zu einem leeren Parkplatz, wo sie sich der illegalen Leidenschaft hingaben.

Nach dem Fahrzeug-Rendezvous soll die Schul-Angestellte den Jungen für seine Liebes-Dienste am nächsten Tag mit 20 US-Dollar (rund 18,50 Euro) für Essen sowie E-Zigaretten entlohnt haben.