"Kopf Nummer 7" für 1000 Dollar: Leichenhaus-Chef soll Körperteile verkauft haben!

Cedric Lodge (55) soll die Überreste von Leichen gestohlen haben, die der renommierten Universität für wissenschaftliche Forschung und Lehre gespendet wurden. Das berichteten unter anderem CBS News, der Boston Globe und die Daily Mail.



In der Anklageschrift heißt es, Lodge habe von 2018 bis 2022 sezierte Körperteile in sein Haus in Goffstown im US-Bundesstaat New Hampshire gebracht, bevor er und seine Frau Denise (63) sie als Teil eines "nationalen Netzes von Menschenhändlern" weiterverkauften.

Lodge arbeitete seit 1995 an der weltberühmten Universität in Boston, bis ihm die Fakultät am 6. Mai kündigte.

Neben Lodge ist in der Anklageschrift noch von mehreren Käufern die Rede, darunter Jeremy Pauley (40) aus dem US-Bundesstaat Pennsylvania und Katrina MacLean (44) aus Salem (Massachusetts), die ein Geschäft namens "Kat's Creepy Creations" betreibt.

Beiden Käufern habe Lodge erlaubt, die Leichenhalle zu besuchen "und auszusuchen, was sie kaufen wollen", so das Dokument.