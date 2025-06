Freund schickt Partnerin über Nacht zu ihren Eltern: Am nächsten Morgen trifft sie der Schlag

Emily Maloney hat nun endlich das Schlafzimmer, von dem sie immer geträumt hat. © Montage: Screenshot/TikTok/emilytargaryenn

Denn die 24-Jährige aus New York war nicht so recht zufrieden mit dem Zimmer. Zwar kaufte sie eine neue Tagesdecke und Bettwäsche, "in der Hoffnung, das Zimmer aufzupeppen", doch richtig glücklich wurde sie dadurch nicht, wie sie "Newsweek" erzählte.

Ihrem Freund Josh erzählte sie, wie ihr perfektes Reich aussehen sollte. "Ich habe ihm gesagt, dass ich mir ein Zimmer wünsche, in dem ich mich wie eine Prinzessin fühle, sobald ich es betrete."

Maloney malte ein Bild ihres Traumzimmers: Vintage-Möbel, rosa Akzente und goldene Bilderrahmen.

Ihrem Freund Josh schickte sie immer wieder Vorschläge, weil sie hoffte, dass wenn die beiden irgendwann zusammenziehen, das Schlafzimmer so aussehen würde. Doch ihr Wunsch sollte viel schneller in Erfüllung gehen als gedacht.

Ihr Freund kaufte nämlich im Hintergrund heimlich Möbel über Facebook Marketplace, die er restaurierte. "Am Abend vor unserem Jahrestag sagte er mir, ich solle bei meinen Eltern übernachten."