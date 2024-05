Mann bewirbt sich bei Polizei: Nach dem Vorstellungs-Gespräch wird er sofort festgenommen

Im Vorstellungsgespräch offenbarte der Polizei-Bewerber ein schockierendes Verbrechen. © 123rf/snowing

Brodley sagte seinem Gesprächspartner - einem gestandenen Polizisten -, dass sein Opfer "wahrscheinlich nicht wusste, was da vor sich ging", ferner gab er genaue Auskunft über die Ekel-Details des schweren Missbrauchs.

Er betrachtete seine Verbrechen als "Unfall". Wie der Polizeibeamte im Gespräch außerdem erfuhr, fanden die Taten zwischen dem 14. und 19. Lebensjahr des Bewerbers in dessen Elternhaus statt. Bei dem missbrauchten Mädchen handelt es sich demnach um Brodleys jüngere Cousine.

Nach dem Gespräch suchten die Ermittler die Familie des Opfers auf, informierten sie über Brodleys überraschendes Geständnis.

Ihre Tochter habe als Kind eine besonders enge Beziehung zum älteren Brodley gehabt, sagte die geschockte Mutter. Auch beim Opfer, das den schlimmen Missbrauch offenbar all die Jahre verdrängte, kamen schlimme Erinnerungen hoch.

Stephen Brodley wurde umgehend festgenommen.

Am Freitag wurde er von einem Geschworenengericht in Florida des sexuellen Missbrauchs an einem Kind schuldig gesprochen. Am 24. Juni soll das Strafmaß bekannt gegeben werden. Dem Beschuldigten könnte eine lebenslange Freiheitsstrafe drohen.