Mann hilft Gefangenen aus dem Knast - im Gegenzug für Sex!

Doch damit nicht genug. Nicht nur bot Moncrief den Frauen derartig unmoralische Geschäfte an. Zudem bedrohte er einige Gefangene auch damit, ihnen die Kaution zu entziehen, wenn sie sich nicht auf ihn einlassen würden.

Alles, was sie dafür tun mussten: sexuelle Handlungen an ihm oder einer anderen Person außerhalb des Gefängnisses durchführen.

Nun drohen Russell "Bruce" Moncrief (75) bis zu 125 Jahre Knast. (Symbolbild) © Victoria Jones/Press Association/dpa

Hatten sich die Frauen schließlich dazu entschieden, Sex mit ihm zu haben, war der Handel zwischen ihnen und Moncrief noch lange nicht vorbei.

"Nachdem er seine Opfer auf Kaution aus dem Gefängnis geholt hatte, nutzte er seine Macht über sie weiter aus, um die Frauen zu seinem eigenen finanziellen Vorteil an andere für Sex zu verkaufen", so Staatsanwältin Ashley Moody in einer offiziellen Pressemitteilung.

Doch damit ist nun glücklicherweise Schluss. Mittlerweile konnten die Machenschaften des 75-Jährigen aufgedeckt werden, heute sitzt Moncrief selbst in Untersuchungshaft.

Und als wäre es eine Form von Karma: Eine Kaution wurde für ihn nicht festgelegt. Das heißt, er wird so lange hinter schwedischen Gardinen bleiben, bis sein Urteil feststeht.

Und das wird es vermutlich mächtig in sich haben: Sollte er in allen Anklagepunkten – darunter Erpressung und Menschenhandel – für schuldig gesprochen werden, könnte er für bis zu 125 Jahre hinter Gitter wandern.