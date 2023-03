19.03.2023 11:31 1.668 Mann kommt zur Massage und verlangt Sex, dann richtet er eine Waffe auf die Angestellte

In den USA ging ein Schwerverbrecher in ein Spa und verlangte mit vorgehaltener Waffe von einer Masseurin, sie solle sexuelle Handlungen an ihm vornehmen.

Von Simone Bischof

Eustis (USA) - In Eustis im US-Bundesstaat Florida ging am Donnerstagmorgen ein Schwerverbrecher in ein Massagestudio und verlangte eine Behandlung mit Happy End. Dieser "Service" gehörte aber nicht zum Angebot des Spas. Da zog der Mann eine Waffe ... In den USA verlangte ein Verbrecher in einem seriösen Massagesalon eine Behandlung mit Happy End. (Symbolbild) © 123rf.com/iakovenko Die hielt der 35-Jährige der Masseurin an den Kopf und forderte erneut sexuelle Handlungen, insbesondere Oralsex. Doch die Frau gab nicht nach und weigerte sich, seine Wünsche zu erfüllen, berichtet der Nachrichtensender Fox News. Er habe ihr dann gedroht, sie zu töten, wenn sie die Polizei rufe oder abhauen würde. Doch auch diese Drohung beeindruckte die Salon-Mitarbeiterin nicht und es gelang ihr schließlich, zu flüchten. Sie rannte zu einem benachbarten Geschäft und alarmierte die Polizei, was eine stundenlange Fahndung nach dem gewalttätigen Mann auslöste. USA News Mann schneidet Nachbarin Herz heraus und setzt es seiner Familie zum Essen vor Schließlich fanden die Beamten sein Auto, das er vor dem Haus seiner Mutter abgestellt hatte. Sie verriet der Polizei schließlich, wo sich ihr Sohn, Timothy Paul Taylor, versteckte, teilte die Polizei von Eustis mit. Taylor wurde festgenommen und befindet sich seit Freitag im Gefängnis von Lake County. Er wurde bereits mehr als 20-mal festgenommen und wegen neun Verbrechen verurteilt.

