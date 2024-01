Witwer hat großes Geheimnis: Erst nach seinem Tod, kommt die Wahrheit ans Licht

Am Haus trafen die Deputys zunächst auf John Rea (29), dem Sohn des Verstorbenen. Der erklärte, dass sein Vater drei Tage zuvor einen Schlaganfall erlitten habe, sich aber weigerte einen Arzt aufzusuchen. Die Umstände am Fundort scheinen das zu belegen.

Als die Polizei am 2. Januar auf eine Farm in Ohio gerufen wurden, um die Todesursache des soeben verstorbenen Robert Rea (†70) zu klären, wurde es sehr schnell, sehr merkwürdig. Das berichtet aktuell der lokale Sender WFMJ .

Seine Mutter Peggy Rea sei sechs Jahre zuvor friedlich verstorben, erklärte John bei der polizeilichen Befragung. Weil seine Eltern aber unbedingt zur selben Zeit bestattet werden wollten, habe der Vater sich all die Jahre, um die sterblichen Überreste seiner geliebten Peggy gekümmert, führt der Sohn aus.



"Ich mache den Job jetzt schon seit 34 Jahren und habe noch nie so etwas gesehen", sagt Sheriff McLaughlin, der örtliche Polizeichef.

Der erfahrene Sheriff stellt fest: "Ich habe noch nie einen toten Körper gesehen, der schon so lange lag und immer noch so intakt ist", und fügt an: "Wir hatten schon Leichen, die viel, viel kürzer weg waren und von denen so gut wie nichts mehr übrig war."

Ob in dem Fall Anklage erhoben wird, werden weitere Ermittlungen zeigen.