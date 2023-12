Mann rutscht in selbstgebauten Tunnel und ist tagelang in "tückischer" Klippe gefangen

San Diego - Seine Hilfeschreie alarmierten Passanten: Ein Mann wollte offenbar einen Tunnel an der Steilküste San Diegos ( USA ) bauen, als er in eine Gletscherspalte rutschte und tagelang feststeckte.

Der Wanderer war von der Taille abwärts in dem Fels eingeklemmt. © X/SDFD

Die Rettungskräfte eilten am Donnerstag gegen 15.40 Uhr (Ortszeit) in das Gebiet der Sunset Cliffs, nachdem sie eine Meldung über eine Person bekommen hatten, die in einem Loch entlang der Klippen gefangen war. Das berichtete unter anderem die New York Post.

Demnach hätten zwei Spaziergänger die Schreie des Mannes gehört und ihn wenig später von der Hüfte abwärts in der Spalte steckend gefunden. Das Loch sei dabei gerade mal circa 45 Meter breit gewesen.

Offenbar hatte der Wanderer versucht, sich einen Tunnel und damit einen Unterschlupf zu bauen. Dabei rutschte er aus und verkeilte sich unter dem Felsen am Boden des Tunnels, etwa 3 bis 4 Meter tief im Hang.

"Die Einsatzkräfte des SDFD wissen nicht, wie lange der Mann in dem Loch war, aber er sagte unseren Einsatzkräften, dass er dort ein paar Tage lang war", so ein Sprecher des San Diego Fire Departments (SDFD). "Der Ort dieser Rettung ist sowohl für die Retter als auch für den Patienten sehr tückisch."

Die Retter versuchten zunächst den Mann herauszuziehen, doch die herannahende Flut zwang sie schließlich, den Einsatz über Nacht auszusetzen.