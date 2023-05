Mann findet Handgranate in Großvaters Sachen, stirbt durch Explosion

Indiana (USA) - Das Erbstück des Großvaters zerstörte blitzschnell eine Familie in den Vereinigten Staaten . Die Angehörigen fanden in seinen Hinterlassenschaften eine Handgranate, die tragischerweise detonierte und einem Mann das Leben nahm.

Eine Handgranate, die von einem Großvater hinterlassen wurde, kostete einem Mann das Leben. (Symbolbild) © rochu2008/123rf

Vergangenen Samstag gegen 18.30 Uhr (Ortszeit) wurden örtliche Beamte der Polizeibehörde von Lake County über eine Explosion in der Gemeinde Lakes of the Four Seasons informiert, berichtete npr.

Dabei kam ein Mann ums Leben. Sein 14-jähriger Sohn und seine 18-jährige Tochter bei dem Unglück verletzt und schnellstmöglich ins nächste Krankenhaus gebracht.

Ermittlungen ergaben, dass die Familie die hinterlassenen Dinge des Großvaters durchsuchte und dabei eine Handgranate entdeckte.

"Berichten zufolge hat jemand den Stift an dem Gerät gezogen und es ist explodiert", teilte Sheriff Oscar Martinez Jr. in einem Statement mit.