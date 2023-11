Messerattacke: Angreifer weiß nicht, dass sein Opfer Profi-Kampfsportler war

Miami (Florida/USA) - Sein Name: Javier Baez (34). Sein Spitzname: "Unbreakable" (auf Deutsch: unzerstörbar). Auf diesen Mann traf ein Krimineller in der Hoffnung auf große Beute. Es ging nicht gut für den Angreifer aus.

Mit diesem Körper kämpfte Javier Baez (34) in seiner aktiven Zeit als Kampfsportler. Nun hat "Unbreakable" einige Kilo mehr auf den Rippen. © Screenshot/Instagram/baezunbreakable

Der Vorfall ereignete sich in der Halloween-Nacht am 1. November in Miami (Florida/USA) gegen 4 Uhr morgens.



Ein Mann, der später als Omar Marrero (50) identifiziert wurde, griff bewaffnet mit einem Messer Baez auf einem Parkplatz an.

Der 50-Jährige schlug zunächst gegen ein Fenster von Baez' Auto, bevor er versuchte, über die Beifahrertür ins Auto zu gelangen, um den Ex-Kampfsportler Baez mit dem Messer zu verletzen.

Baez stieg aus seinem Auto und versuchte, die Situation zu deeskalieren. Aber Marrero ließ nicht locker!

Dieser stürmte mit dem Messer in der Hand um das Auto auf Javier zu!

Was dann passierte, seht Ihr in diesem Clip, der auf X (ehemals Twitter) viral ging.