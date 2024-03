25 Jahre Knast! Mann knallt junge Frau ab, nur weil sie in seine Einfahrt fährt

Kaylin Gillis starb kurz nach ihrem 20. Geburtstag. © Montage: gofundme.com/kaylin-gillis

Im vergangenen April passierte Gillis, ihrem Freund, der am Steuer des Wagens saß, und weiteren Freunden die tödliche Fehlentscheidung: Am 15. des Monats - ein Samstagsabend - bogen sie in der Kleinstadt Hebron (US-Bundestaat New York) in die lange Einfahrt von Monahan.

Der 66-Jährige glaubte, von Eindringlingen belagert zu werden und fackelte nicht lang: Als das Auto schon wieder umkehren wollte, schoss er zweimal - eine Kugel tötete die erst 20 Jahre alte Kaylin Gillis.

"Er schnappte sich seine Schrotflinte und wollte sie so schnell wie möglich verschwinden lassen, und es war ihm egal, ob sie verletzt oder getötet wurden", sagte der stellvertretende Bezirksstaatsanwalt Christian Morris Ende Januar.

Wie die BBC berichtete, wurde Monahan bereits damals des Mordes zweiten Grades für schuldig befunden. Die Staatsanwälte forderten die Höchststrafe - 25 Jahre im Knast!

Am heutigen Freitag wurde der US-Amerikaner schließlich verurteilt. Richter Adam Michelini hörte auf die Staatsanwälte und steckte Monahan für zweieinhalb Jahrzehnte ins Gefängnis. "Ich denke, es ist wichtig, dass die Leute wissen, dass es nicht in Ordnung ist, Menschen zu erschießen und sie zu töten, weil sie in die Einfahrt abgebogen sind", sagte er nach der Urteilsverkündung.