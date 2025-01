Muldenkipper rast in Supermarkt - mehrere Verletzte!

North Bergen (New Jersey, USA) - Im US-Bundesstaat New Jersey sind fünf Menschen verletzt worden, nachdem ein Muldenkipper in die Seitenwand einer Filiale der Discounter-Kette "Target" gerast ist!

Dashcam-Aufnahmen zeigen, wie ein Muldenkipper in eine Wand rast. © Bildmontage: Screenshot/HudPost

Wie "ABC7 New York" und "CBS News New York" berichteten, knallte der Muldenkipper am Freitagnachmittag (Ortszeit) in der Stadt North Bergen zunächst gegen einen Lastwagen, dann gegen die Wand des Supermarkts.

Behörden gingen bislang von einem Unfall aus. Das tonnenschwere Baufahrzeug hätte am oberen Ende einer Straße gestanden und sei mit Steinen und Erde beladen gewesen. Aus noch unklarer Ursache verlor der Fahrer die Kontrolle über den Truck.

Dashcam-Aufnahmen zeigen, wie der Muldenkipper über die Straße brettert und in eine Wand kracht. Unter den fünf Verletzten sei eine Frau gewesen, die sich zum Zeitpunkt des Einschlags in der Toilette des Gebäudes befunden hätte, sowie der Fahrer des Muldenkippers.