Mutter als Geisterfahrerin: Neunjähriger Sohn stirbt bei Horror-Crash!

Die Polizei ermittelt nun gegen die 32-jährige Mutter.

Die 32-jährige Kerri Bedrick saß hinter dem Steuer, als sie am gestrigen Donnerstag gegen 2.15 Uhr morgens eine falsche Ausfahrt nahm und rückwärts auf eine Straße fuhr, als sie in New York City unterwegs war.

Laut der New York Post ignorierte sie die Anweisung eines Polizisten, anzuhalten.

Sie beschleunigte und provozierte damit einen schrecklichen Zusammenstoß mit vier Autos, bei dem auch ihr kleiner Sohn Eli Henry schwer verletzt wurde.

Der neunjährige Junge wurde von zwei Beamten aus dem Rücksitz des Wagens befreit.

Die beiden Helfer leisteten Eli am Unfallort Erste Hilfe, einschließlich Herz-Lungen-Massage, bevor er ins Krankenhaus gebracht wurde, wo er dann leider verstarb.