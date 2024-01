11.01.2024 20:31 664 Mutter erfindet Krebserkrankung ihrer Tochter und kassiert Spenden!

In den USA hat eine Frau über Jahre vorgespielt, ihre Tochter leide an Krebs - um an Spendengelder zu kommen.

Von Franka Wolf

Ohio (USA) - Diese Geschichte sorgt für Entsetzen: In den USA hat eine Frau über Jahre vorgespielt, ihre Tochter leide an Krebs – um an Spendengelder zu kommen.

Pamela Reed (41) tat jahrelang so, als sei ihr Kind schwer krank. © Montage: Screenshot/Facebook/missaddierae1 Was nach einem tragischen Schicksal klingt, war in Wahrheit eine eiskalte Lüge. Jahrelang gab Pamela Reed (41) aus dem US-Bundesstaat Ohio vor, ihr Kind sei schwer krank: Die kleine Addey Rae (7) leide an akuter Leukämie, regelmäßigen Krampfanfällen und sei auf einem Auge blind, ließ die Frau alle Menschen in ihrem Umfeld glauben. Ihr Ziel: Mitgefühl und Anteilnahme bei den Leuten zu wecken und so Spenden zu kassieren. USA Mächtig gewaltig: Tornado sorgt für Explosion und Feuerwirbel Ein Plan, der tatsächlich aufging – zumindest bis jetzt! Wie die New York Post berichtete, fanden in der Gemeinde, in der die Familie lebte, regelmäßig großzügige Spendenaktionen für das angeblich kranke Mädchen statt, wobei hohe Geldsummen zusammengekommen seien, um Reed bei den Kosten für die medizinische Behandlung ihrer Tochter zu unterstützen. Bereits seit dem Jahr 2017, als ihr Kind gerade mal 20 Monate alt war, soll die 41-Jährige zudem eine Spendenseite im Internet betrieben haben, um sich das Geld zahlreicher ahnungsloser Spender in die eigenen Taschen zu stecken. Doch nach Jahren des Betrugs schlug der makabere Schwindel der Frau nun auf.

Schul-Krankenschwester lässt Lüge auffliegen Um die Geschichte glaubwürdiger zu machen, rasierte Reed ihrer Tochter Addey Rae (7) sogar die Haare ab. © Screenshot/Facebook/missaddierae1 Dem Bericht zufolge wurde Pamela Reed am Montag (8. Januar) festgenommen, nachdem eine Schul-Krankenschwester ihr auf die Schliche gekommen war. Die medizinische Fachkraft habe bei einer Untersuchung festgestellt, dass die Siebenjährige auf dem rechten Auge überhaupt nicht blind sei, wie von ihrer Mutter behauptet, und das Lügen-Gerüst der Frau so nach und nach zum Einsturz gebracht. Bei der späteren Befragung durch die Polizei soll Reed zunächst alles geleugnet haben, ehe sie schließlich zugab, die ganze Geschichte erfunden zu haben, "weil sie die ihr entgegengebrachte Unterstützung mochte". USA Meterweise Schnee, heftiger Regen, Sturm: Knapp eine Million Menschen ohne Strom Auch auf Social Media inszenierte die Lügen-Mutter die angebliche Krankheit ihrer Tochter über viele Jahre hinweg, postete ständig Fotos aus dem Krankenbett des Mädchens und rasierte ihrer Kleinen später sogar die Haare ab, um ihre Geschichte möglichst glaubhaft wirken zu lassen. So glaubhaft, dass sie selbst enge Freunde und die eigene Familie getäuscht haben soll: Denn auch gegenüber ihrer älteren Tochter soll die Amerikanerin die dreiste Lüge aufrechterhalten haben. Ob Reeds Ehemann über ihren irren Plan Bescheid wusste, ist nicht bekannt. Die Frau wurde angeklagt.



Titelfoto: Montage: Screenshot/Facebook/missaddierae1