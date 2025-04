Leiche einbetoniert: Kinderschänder soll Großmutter (†82) getötet haben

Jeffrey Zizz (47) war als Handwerker bei Marcia Norman (†82) angestellt. © Fotomontage: Screenshot: facebook.com/Thurstoncountysheriff

Laut einem Bericht von "Fox13 Seattle" hat die Familie der 82-Jährigen bereits seit dem 1. April nichts mehr von der Großmutter gehört und sie daraufhin drei Tage später bei der örtlichen Polizei im US-amerikanischen Tenino als vermisst gemeldet.

Auch auf Facebook riefen die Beamten den Vermisstenfall aus und schnell wurde klar, dass das Verschwinden der älteren Dame sehr verdächtig war. So fand die Polizei in Marcias Wohnhaus beispielsweise Geschirr, welches nur zur Hälfte abgewaschen wurde. Außerdem befanden sich ihre beiden Autos immer noch in der Einfahrt vor dem Haus in der kleinen Stadt.

Im Laufe ihrer Ermittlungen stellen die Beamten fest, dass Jeffrey Zizz (47), der Handwerker der alten Dame, kurz zuvor hastig einen Schuppen auf einem kleinen Grundstück in der Nähe errichtet hatte. Als sie dieser Spur nachgingen, fiel ihnen der frisch betonierte Boden auf, in dem sie auch die Leiche der 82-Jährigen fanden.

Den Ermittlern fiel auf, dass Zizz mit dem Fortschritt der Ermittlung zunehmend unruhiger wurde, bis er schließlich aus der Stadt flüchtete.