Nackte Frau rennt über Autobahn und schießt um sich

Oakland (USA) - Was hat sie sich nur dabei gedacht? In Kalifornien hat eine Frau die Polizei ordentlich auf Trab gehalten. Zuvor rannte die Dame nackt über eine Autobahn und ballerte mit einer Pistole um sich. Videos zeigen die verstörende Szene im Detail.

Mitten in der Rushhour: Eine Frau drehte völlig durch. © Twitter/PatrickBatem666 via phatboyls5

Diese Frau hatte wohl einen schlechten Tag erwischt.

Am Dienstagnachmittag, mitten in Berufsverkehr, kam es auf dem I-80 Highway in Oakland zu einem sehr befremdlichen Auftritt. Eine Frau hielt unvermittelt ihr Auto an, parkte es quer zur Autobahn, machte sich nackig und stieg aus.

Was folgte, war das reinste Chaos. Mit einer Pistole bewaffnet rannte die Dame über die Autobahn und schoss wild um sich. Das berichtet der Fernsehsender CBS.

Instagram-User phatboyls5 filmte die verstörende Szene von seinem Auto aus. "Zum Glück sind ihr die Kugeln ausgegangen", schrieb er unter den kurzen Clip.

Glücklicherweise war die Frau nicht sonderlich treffsicher und verfehlte ihre Ziele - verletzt wurde niemand.