Nötig hätte sie es nicht: Karrierefrau durchwühlt regelmäßig den Müll - "mache so 100.000 pro Jahr"

Jennifer Lleras (40) hat eine eigene Marketingagentur und durchwühlt regelmäßig Müllcontainer. Es sei eben ihr Hobby, sagt sie. © Facebook/Jennifer Lleras

Immer wenn Jennifer einkaufen geht, lässt es sich die 40-jährige Mutter nicht nehmen, in Mülleimern nach Brauchbarem zu suchen. Seit 20 Jahren mache sie das schon so, berichtet Jennifer bei "New York Post".



Nötig hätte sie es nicht, räumt die Geschäftsfrau ein. Sie betreibt nach eigenen Angaben eine erfolgreiche Marketing-Agentur und verdiene eigentlich ganz gut. Doch sie kann nicht anders: "Ich finde es lustig - es ist wie eine Schatzsuche", sagt Jennifer und fügt an: "Ich gehe vielleicht einmal pro Woche los - immer wenn ich eine Besorgung mache, schaue ich mir die Müllcontainer an."

Von ungetragener Kleidung über Lebensmittel bis hin zu Schulsachen: Die zweifache Mutter hat so schon viele Dinge gefunden, die eigentlich noch völlig in Ordnung sind. "Wenn ich alles zusammenzähle, was ich gefunden habe, dann entspricht das locker einem Wert von 100.000 Dollar - pro Jahr", rechnet Jennifer vor. Das entspricht rund 93.000 Euro!

Allein im vergangenen Jahr hat Jennifer einen voll funktionstüchtigen Roomba-Staubsauger, ein Home-Security-System, einen sprach-gesteuerten Mülheimer, reichlich Schmuck, eine Designer-Handtasche und mehrere Küchengeräte gefunden.