Plötzlich verschwunden: Fünfjähriger löst dramatische Suchaktion in der Wüste aus

Maricopa County (Arizona/USA) - In der glühenden Hitze der Wüste Arizonas verschwand plötzlich ein fünfjähriger Junge. Offenbar war er seinem geliebten Haustier in die Wüstenlandschaft gefolgt.

Nach einer etwa dreistündigen Suche konnte der Fünfjährige endlich gefunden werden. © Montage: Screenshot/Facebook/Maricopa County Sheriff's Office

Am 22. Juni ging beim Sheriff's Office des Maricopa County wegen des plötzlichen Verschwindens der Notruf ein.

Zuletzt wurde der kleine Junge mit seinem Hund in der Nähe einer Straße gesehen, wie FOX 10 News berichtet.

Nach Angaben der Polizei zeigt der Junge autistische Züge und spricht nicht, was die Suche zusätzlich erschwerte.

Die Einsatzkräfte reagierten sofort. Eine entscheidende Rolle bei der erfolgreichen Rettung spielte Spürhund "Piper", der innerhalb kürzester Zeit die Spur des Jungen aufnehmen konnte.



"Die Mutter hatte noch ein Paar Socken in ihrer Handtasche, die er an diesem Tag getragen hatte, sowie seinen Autositz", so Stephen Lopez, Deputy von Maricopa County.



Dank dieser Hilfe konnte der Junge noch am selben Abend in der Wüste lokalisiert werden. "Von dem Zeitpunkt, an dem der Anruf abgesetzt wurde, bis zu dem Zeitpunkt, an dem wir ihn gefunden haben, vergingen etwa drei Stunden", erklärte Lopez.